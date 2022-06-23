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台股萬五保衛戰 金管會：倘非理性下跌 會出手救市
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聯強聯貸案超額募資近2倍 以144億元簽約

2022/6/23 17:24
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（中央社記者吳家豪台北23日電）兆豐銀行統籌主辦3C通路商聯強聯貸案，獲得台灣銀行、合作金庫、華南銀行、台北富邦銀行等共9家銀行參貸，超額募集近2倍，今天以上限新台幣144億元簽約。

聯強發布新聞稿說，此次為聯強睽違聯貸市場8年後再啟聯貸，兆豐銀行配合聯強ESG（環境、社會、公司治理）永續發展理念，聯貸規劃連結ESG永續指標取得主辦，推出後即獲銀行熱烈響應。

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聯強指出，本次聯貸案資金用途為充實中期營運週轉金，連結「用水總量」、「用電總量」及「到宅服務滿意度」等3項ESG永續指標，期由銀行團與聯強攜手推動永續發展。

受惠於數位轉型帶來的剛性需求，聯強2021年營收達新台幣4088億元，年增22%；稅後淨利172.7億元，突破百億元大關，營收及獲利雙創新高。今年第1季營收達1009億元，年增16%，為歷年上半年首次單季營收破千億元，並連續3季站上千億元關卡，今年全年營收有望續創新高。（編輯：翟思嘉）1110623

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