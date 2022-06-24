國家發明創作獎成典藏 智慧局攜手科工館合作保存

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）經濟部智慧財產局今天與國立科學工藝博物館簽署合作備忘錄，雙方將合作辦理「國家發明創作獎」得獎作品捐贈徵集、展示宣傳與教育推廣等，盼保存國家發明創作重要文物、記錄民眾創作發明時代脈絡。

智慧局今天發布新聞稿指出，智慧局和科工館今天在國家發明創作獎得獎發明人代表的見證下簽署備忘錄，合作辦理「國家發明創作獎」得獎作品捐贈徵集、展示宣傳與教育推廣等相關事宜。

智慧局說，藉由辦理國家發明創作獎以及舉辦發明新星特展活動，保存國家發明創作重要文物及記錄民眾創作發明的時代脈絡，並增進文物典藏、展覽、教育與服務社會大眾功能。

智慧局表示，科工館與智慧局在103年曾合辦國家發明創作獎得獎作品的徵集與捐贈，經過8年、4屆的收藏，已入藏49項，超過90件作品，透過今天正式簽署合作備忘錄，作為台灣傑出創作發明制度性典藏的依據。

智慧局強調，發明新星象徵每位國家發明創作獎獲獎者及作品如同耀眼的新星一般，點亮大家的生活，也期許參觀特展的未來發明家們，成為發明界的新星。

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「發明新星」特展內容為生活處處有發明、發明藏在細節、徵的就是你、創意發明思考：TRIZ、經典永流傳等五大分區，參觀者可近距離觀賞及體驗優秀又具代表性的創作及發明。

智慧局說明，「發明新星」特展，是智慧局與科工館首次利用得獎作品策劃的特展，未來雙方將持續合作，運用雙方核心優勢與專長，共同推廣優良的發明創新，讓創新科技教育邁向普及化及全方位發展。（編輯：潘羿菁）1110624