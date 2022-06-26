美股反攻台股拾信心 法人：力拚重返月線

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（中央社記者江明晏台北26日電）台股24日跌深反彈，但週線連三黑，美股上週五反攻，有望為台股本週走勢拉抬信心，法人指出，短期先視指數能否重返月線16115點附近之上，中長期績優股仍可望回歸基本面。

台股24日出現短線上的跌深反彈，但盤中追價買盤信心不足、盤勢仍相對疲軟，終場以上漲126.88點，收在15303.32點，週線連三黑、5日線得而復失。

美股上週五氣勢如虹，道瓊指數大漲823點，標普500指數漲逾3%，4週來首度週線收紅。最新數據顯示美國民眾通膨預期心理略降，緩和聯準會積極升息帶給投資人的憂慮，有望為台股注入一劑強心針，且陽明和長榮等傳產，以及金控、電子科技3大族群也將上演除息行情。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，在全球通膨與經濟烏雲持續罩頂下，台股震盪加大，且在市場觀望氣氛仍濃、買盤少的情況下，盤勢相對疲軟；就類股上，目前來看，電子股所面臨的壓力仍相對較大，非金電則是相對持穩。

安聯投信台股團隊表示，由於通膨壓力持續罩頂，美國聯準會加速升息等步調也為經濟前景帶來更多烏雲與擔憂，美國聯邦準備理事會（Fed）強力升息動作將正式揭開企業獲利下修循環，建議保守靜待落底。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，上週自營商法人買超台股金額創下歷史之最，且投信法人也迅速轉為買超，反映出目前台股這波回檔已來到物美價廉的水準，考量長線投資價值與台股基本面良好，吸引法人資金逢低進場卡位。

此外，中國市場落底跡象明顯，下半年振興方案應會增加力度，也有利於台廠相關供應鏈表現，不過仍須留意美國聯準會動向、通膨走勢，以及美股評價修正持續中，後續須持續觀察走勢是否已完全反映相關消息。

賴正鴻進一步表示，目前籌碼面在融資減少之下，有利後續籌碼穩定，短期先視指數能否重返月線之上，雖然近期台股急跌且反覆築底，影響到績優個股的股價表現，但中長期仍可望回歸基本面，宜適度逢低擇優布局。

產業展望方面，安聯投信台股團隊表示，由於下半年終端消費雜音多，導致PC、NB族群訂單面臨大幅下修壓力，相關IC供應商也連帶受到影響。中國手機後市方面，買氣仍待觀察，但考量當地疫情處理態度跟經濟情況，下半年iPhone市況相對有撐。伺服器需求展望迄今也相對正向、但要留意明年資本支出規劃、動能。

安聯投信台股團隊表示，整體來說，晶圓代工廠的一線仍佳，但二、三線的訂單狀況則需要留意；另外也須留意IC設計、ABF短期需留意市場供需變化可能帶來的潛在影響。（編輯：楊凱翔）1110626