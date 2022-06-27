美股24日反攻 法人：台股短期拚重返月線

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（中央社記者賴言曦台北27日電）美股24日反攻，有望為本週台股走勢注入信心。法人認為，由於全球通膨及經濟成長疑慮，市場觀望氣氛仍濃，但台股目前籌碼面在融資減少下有利趨於穩定，短期可先觀察能否重返月線之上。

台股24日出現短線上的跌深反彈，但盤中追價買盤信心不足、盤勢仍相對疲軟，終場上漲126.88點，收在15303.32點，週線連3黑、5日線得而復失。

美股24日氣勢如虹，道瓊指數大漲823點，標普500指數漲逾3%，4週來首度週線收紅。最新數據顯示美國民眾通膨預期心理略降，緩和美國聯邦準備理事會（Fed）積極升息帶給投資人的憂慮，有望為台股增添信心。

今天台股話題包含：陽明、裕民、中石化等12檔個股將上演除息秀，減少市值占發行量加權股價指數約25.77點，其中陽明市值減少約新台幣698億元，影響加權股價指數約22.65點。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，上週自營商法人買超台股金額創下歷史之最，且投信法人也迅速轉為買超，反映出台股這波回檔已來到物美價廉的水準，考量長線投資價值與台股基本面良好，吸引法人資金逢低進場卡位。

賴正鴻表示，目前在融資減少下，有利後續籌碼穩定，短期可先觀察指數能否重返月線之上，雖然台股近期急跌且反覆築底，影響績優股的股價表現，但中長期仍可望回歸基本面，宜適度逢低擇優布局。

安聯投信台股團隊則認為，由於通膨壓力持續罩頂，美國聯準會加速升息等步調，為經濟前景帶來更多擔憂，且強力升息動作將正式揭開企業獲利下修循環，建議現階段投資以保守應對、靜待落底。（編輯：郭無患）1110627