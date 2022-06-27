深圳疫情再起 富士康園區出入升級掃碼打卡

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）中國深圳COVID-19疫情再起，鴻海集團旗下富士康深圳龍華和觀瀾園區出入升級掃碼打卡和通行碼措施，園區內也增設核酸檢測點，配合當地政府出行須憑48小時陰性證明的政策。

對此鴻海今天上午接受中央社記者詢問表示，深圳廠區生產一切正常。

中國廣東深圳COVID-19疫情再起，根據中國媒體報導，18日至24日，深圳7天新增18例COVID-19病例，主要集中在福田和羅湖兩區，25日新增6例。深圳多個地鐵站暫停營運，深圳市重申出行須憑48小時核酸檢測陰性證明。

因應深圳防疫政策升級，鴻海集團旗下富士康在深圳龍華和觀瀾廠區已提升防疫措施，根據微信公眾號25日公告，包括龍華和觀瀾廠區人員進出園區，均須掃碼打卡，各出入管制口也需要通行碼。

為讓員工方便取得核酸檢測陰性證明，富士康在龍華和觀瀾圈也設立核酸檢測點，讓員工在平日和週休期間在園區內檢測。

富士康龍華和觀瀾園區主要研發設計生產智慧型手機，根據蘋果先前公布供應鏈名單，鴻海集團在深圳製造組裝蘋果產品的地點，包括廣東龍華廠區、觀瀾科技園區、福田免稅區等。法人分析，龍華與觀瀾的iDPBG事業群，主要是開發與試產（NPI）蘋果（Apple）iPhone的據點。

根據資料，富士康龍華MAC事業群主要從事手機組裝和手機零配件生產，龍華廠區ACKN事業群也從事手機組裝和手機零配件生產。（編輯：楊凱翔）1110627