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藥華藥：私募者有3年閉鎖期 無法買賣未曾獲利

2022/6/27 09:00
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（中央社記者韓婷婷台北27日電）近期因女星張鈞甯認購私募而聲名大噪的生技股王藥華藥，特別在官網公告澄清強調，公司所有私募投資者均還處於3年閉鎖期內，無法買賣、未曾獲利。

藥華藥表示，近期許多報導，引發媒體對公司私募投資人不實誤會，特別提出澄清。

依照金管會規範，私募具有3年閉鎖期，期間不得買賣。藥華藥自2020年1月起，共發行5次私募，歷次私募投資人目前均處於閉鎖期間內，不曾、不能買賣，更無法實現損益，所以所有參與的私募投資者，至今未曾獲利。

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藥華藥指出，事實上，3年時間頗長，私募投資人須承受總經等多種風險。而閉鎖期3年之後，公司須符合相關規範始得辦理公開發行私募股票，尚需主管機關核准，屆時私募投資人才能補辦買賣私募股票；私募投資人願意支持台灣生技產業，並願意承擔閉鎖風險，但相關報導卻造成誤會與困擾，公司深感歉意。

藥華藥也特別感謝從草創初期、私募階段、或擴產時期，原股東與新投資人一路相挺，公司因此深耕台灣、邁向國際。（編輯：楊凱翔）1110627

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