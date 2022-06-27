電子航運領漲 台股盤中站上15600點

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（中央社記者賴言曦台北27日電）台股今天開高走高，電子、航運類股帶頭喊衝，加權指數盤中漲逾300點，最高至15656點，站上15600點整數關卡。法人認為，台股連2週重挫後籌碼已洗清，當前市場利空消息雖多，但股價已先行反應，後市不須悲觀看待。

台股今天開高走高，截至11時25分，加權指數上漲331.29點，至15634.61點，成交量新台幣1634.17億元。

觀察電子權值股，台積電、聯電等2檔ADR在24日強彈，出現止跌回穩走勢，台積電、聯電今天的台股股價表現則同樣走高，盤中最高分別至506元、43.30元，漲幅皆超過3%。另外，友達、群創、世芯-KY漲幅則在3%以上。

航運股方面，今天除息陽明雖未完成填息，但開盤不久即觸發漲停板，漲停價報86.1元，帶動長榮、萬海股價漲幅逾8%。今天同樣有除息話題的散裝航運股裕民股價也開高，盤中最高至44.6元，則順利填息。航空雙雄股價也走揚，長榮航、華航漲幅皆超過3%。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時指出，台股歷經連2週重挫後，籌碼已洗乾淨，且美股上週五反攻，從低點反彈6%至8%，帶動台股個股大幅高檔修正。

儲祥生認為，雖然市場目前對於產業基本面有疑慮，但股價已先行反應，預估接下來盤勢將呈現產業景氣、升息與股價相互拉扯的格局，慢慢建立底部狀況，短期雖然要謹慎因應，但看法不需悲觀，建議可朝績優股進行觀察與布局。（編輯：楊凱翔）1110627