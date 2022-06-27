搶攻後疫情時代電商市場 杏一推線上零售模式

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）疫情影響消費模式，線上購物比重增加，為搶攻線上商機，杏一創醫療通路將於明天起推出「OMO創新零售模式」，為線上線下同步活動，因應後疫時代新消費形態。緊接著，最快9月針對老顧客會員提供定期送貨到府服務。

線上消費比例逐年增長，疫情更加速零售業者銷售模式的改變。根據經濟部統計處的調查統計，國內零售業網路銷售因為疫情而加速成長，2021年達新台幣4303億元，年增率成長24.5%，創統計發布以來的新高紀錄。

杏一表示，因疫情關係，由實體門市轉至線上購物人數攀升，為服務更多會員，推出OMO服務模式，期望藉助大數據分析精準行銷，融合線上線下擴大服務範疇。

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杏一指出，為提升顧客滿意度，今年底前將陸續提出更多OMO創新模式，預計最快9月將推出線上訂購、分期付款以及送貨到府等新服務機制。

杏一5月營收新台幣7.43億元，較去年同期成長27.69%；1至5月累計營收30.15億元，較去年同期成長16.63%。法人表示，若杏一能有效運用OMO模式，整合全台300多家門市數據和100多萬Line會員資料，將有機會創造會員更多需求，提升公司整體營收。（編輯：潘羿菁）1110627