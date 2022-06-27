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台股開高走高 漲244.69點

2022/6/27 13:42
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（中央社台北27日電）台北股市今天開高走高，收盤漲244.69點，為15548.01點，漲幅1.60%，成交金額新台幣2392.14億元。

加權指數開盤為15409.08點，盤中最高15656.35點，最低15409.08點；不含金融股指數13321.85點，漲238.84點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.18%、食品股漲0.22%、塑化股漲0.63%、紡織股漲1.33%、機電股漲2.06%、造紙股漲0.84%、營建股漲0.81%、金融股漲0.02%。

委買張數1948萬2155張，委賣張數1280萬2022張，成交張數634萬4754張。

收盤時上漲840家，下跌92家，持平54家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、長榮、長榮航、元大滬深300正2、陽明。

漲幅前5名個股為大統新創、安集、台驊投控、利奇、太極。

跌幅前5名個股為達邁、銘旺科、元大美債20正2、國泰20年美債正2、天瀚。1110627

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