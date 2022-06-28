工研院5項創新技術得菁英獎 助解決產業社會痛點

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（中央社記者張建中新竹28日電）工研菁英金牌獎得獎結果出爐，新穎標靶青光眼藥物等5項創新技術獲獎。工研院院長劉文雄表示，得獎技術非常有創意，且是有價值的創新，將有助解決社會或產業的痛點。

工研院今天舉行線上記者會，宣布今年度獲得工研菁英金牌獎的5項創新技術。劉文雄說，兩項傑出研究獎金牌獎技術，其中一項是新穎標靶青光眼藥物。

劉文雄表示，青光眼患者有幾個痛苦的問題，除了藥物要常常換，而且會有一些副作用。工研院開發的藥物不但精準、效果好，最重要是沒有副作用。

另一項傑出研究獎金牌獎技術是先進半導體薄膜設備智慧製程系統，劉文雄說，台灣是半導體產業大國，鍍膜不只要快，還要準，工研院的技術可有效縮短半導體薄膜調機時間約95%，新產品開發時間從3個月縮短為1個月，精準度還可提升到95%。

產業化貢獻金牌獎方面，工研院副院長張培仁表示，過去基地台設備是軟硬體綁在一起，是國際大廠的天下，工研院開發的5G O-RAN關鍵智能管理控制軟體，讓軟硬體分家，使得國內伺服器大廠也能夠分食市場商機。

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張培仁指出，高能雷射銲接應用與國產化設備推動，則取代國外進口設備，協助國內廠商提升品質。micro-LED顯示技術則為顯示器產業帶來很好機會，得以掌握元宇宙及車用面板商機。

劉文雄說，過去1、2年來，疫情及俄烏戰爭影響，外界環境改變快，產業進步、科技研發要敏捷應變，對外界環境改變要做非常快速反應，不能再照過去思維做事情。這次得獎技術，不但針對社會或產業上痛點，很快因應外界需求，並且是有價值的創新技術。（編輯：趙蔚蘭）1110628