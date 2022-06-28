經部拚太陽光電加速設置 祭出額外獎勵費率

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）為因應原物料價格波動與缺工缺料影響，經濟部修正「再生能源電能躉購費率及其計算公式」，提供今年適用第2期上限費率者，可比照1期費率。此外，增設大型案場加速設置獎勵機制，一定條件之下，若在1年半內完工，額外費率最高每度新台幣0.1075元。

經濟部今天發布新聞稿表示，基於COVID-19疫情持續引發原物料價格波動，影響太陽光電供需市場，也為務實反映國內需求、實現台灣的淨零轉型，持續推動高占比再生能源。

經濟部在召開「再生能源電能躉購費率審定會」，檢討調整太陽光電費率規定，將修正108年、110年及111年度再生能源電能躉購費率及其計算公式，針對太陽光電部分進行調整。

本次修正有兩項重點，第一為適用111年度第2期上限費率者，可適用111年第1期上限費率；第二，為大型案場加速設置獎勵機制。

經濟部表示，基於光電產業仍持續受COVID-19疫情衍生缺工、缺料影響，為讓躉購費率能及時反映市況，引導廠商今年依規劃期程完工，並兼顧躉購制度及設置目標達成，因此修正費率公告。

經濟部說明，考量整體建置成本漲幅超出預期，且下半年物價波動趨勢與幅度尚不明確，為持續鼓勵業者設置，並由政府與業者共同分攤原物料上漲不確定風險，修正111年度費率公告，採費率適用方式，使其效果等同111年度全年費率一致。

以屋頂型裝置容量級距500瓩以上為例，第1期上限費率每度4.1122元，第2期為每度3.9727元，經濟部今天修正費率規定後，今年適用第2期業者，將可採費率較高的1期價格。

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經濟部接著說明，為促使大型案場於取得籌設許可後，能儘早進場施工，並務實反映自建及共用升壓站所耗時程，特增訂大型案場加速設置獎勵機制。

至於獎勵機制，為針對110及111年度裝置容量10MW以上、及5到10MW併聯69kV以上供電線路，且有設置或共用升壓站者，規定於取得籌設許可後，21個月內完工者，加計額外費率每度0.0538元，或18個月內完工者加計額外費率為每度0.1075元。（編輯：潘羿菁）1110628