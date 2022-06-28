中國縮短入境人員隔離時間 亞股漲多跌少

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（中央社香港28日綜合外電報導）在中國縮短入境人員隔離時間、點燃了提振陷入困境中國經濟的希望後，大多數亞洲股市今天扭轉早盤跌勢收漲。

入境人員隔離時間縮短的消息傳出之際，北京和上海似乎已經遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散。在此之前，中國疫情迫使官員實施封鎖，加劇全球供應鏈的混亂。

中國當局表示，將密切接觸者和入境人員隔離管控時間由「14天集中隔離醫學觀察＋7天居家健康監測」調整成「7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測」。

此消息為股市提供急需的提振，亞股先前主要因為央行升息和通膨飆升的擔憂再次出現而下跌。

中國人民銀行昨天承諾向世界第2大經濟體中國提供支持。

由於外界預期明年可能出現的經濟衰退，可能讓全球各國財長鬆綁貨幣緊縮政策，亞洲股市上週呈現漲勢，今天延續走高。

香港、上海、東京、首爾和威靈頓股市逆轉早盤跌勢，終場收高；雪梨、馬尼拉和曼谷股市也收漲。新加坡股市持平，台北和雅加達股市則收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110628