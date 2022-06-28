前5月國銀對中小企業放款衝2466億 創同期次高
2022/6/28 19:30
（中央社記者謝方娪台北28日電）中小企業對景氣依舊樂觀，今年前5月國銀對中小企業新增放款新台幣2466億元，創歷年同期次高，已達年度新增放款目標3500億元的70.47%，5月單月新增放款772.72億元，創今年單月新高。
金管會今天公布，截至5月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達8兆9353億元，5月新增放款772.72億元，前5月累計新增放款2466億元，創歷年同期次高，僅次於去年同期國銀對中小企業新增放款3058億元。
今年度國銀對中小企業新增放款目標值為3500億元，前5月目標達成率已達7成。
金管會銀行局副局長童政彰觀察，國銀對中小企業新增放款穩定成長、前5月新增放款數更創歷年同期次高，顯示中小企業對景氣抱持正面樂觀看法，帶動周轉金需求仍高。
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今年前5月對中小企業新增放款前5大銀行，有3家民營、2家公股銀行，依序為台新銀行新增放款299億元、中信銀行新增放款296億元、永豐銀行新增放款232億元、土地銀行新增放款204億元、第一銀行新增放款200億元。
金管會統計，截至5月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.76%，占民營企業放款餘額比率為70.52%，分別月減0.09及0.06個百分點；另5月底國銀對中小企業放款平均逾期放款比率為0.27%，月增0.01個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110628
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