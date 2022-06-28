基本工資工作小組明開會 工商團體盼勿漫天喊價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北28日電）勞動部明天將召開基本工資小組會議。商總理事長許舒博認為，基本工資調整對勞工保障是兩面刃，不應漫天喊價；全國中小企業總會理事長李育家則呼籲各方代表考量中小企業主疫後復甦的成本壓力。

經濟部電價費率審議會27日決定調漲用電大戶電價15%後，勞動部29日將召開第2季基本工資工作小組會議，將討論生產者物價指數（PPI）、躉售物價指數（WPI），亦即輸入性通膨將成討論重點之一。

許舒博認為，政府今年大概勢必會貫徹每年調整基本工資的目標，但希望不要漫天喊價，目前有些產業仍苦於停工或停業，如台北街上可見一整排店面還在招租，應考量失業率與無薪假是否有增加。

許舒博直言，調漲基本工資對保障勞工是兩面刃，並非一昧地往上漲就是好事，站在保護勞工立場，雖然薪水愈高愈好，但相對假設雇主及業績承受不住，勢必減少聘用人數。

許舒博解釋，假設在同樣成本水準下，一名企業主原本會聘請三名員工，但調漲基本工資後，可能就只能聘兩名員工，等於有一個人會因此失業，因此看似對勞工的保障，反過來變成傷害。

李育家則表示，基本工資去年決議一次調漲5.21%，實在很高，既然政府政策就是要調漲，也希望不要一口氣漲足5%，畢竟基本工資調漲，也會帶動勞保、健保、勞退費用的成長。

李育家認為，目前疫情尚未結束，許多中小企業尚未完全復甦，才剛開始有些業績，現在就要開始煩惱薪資結構的問題，希望基本工資工作小組的各方代表，能考量中小企業主的成本壓力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李育家也提及，例如這次的電價調整，讓1000度以下用戶及小商店等不受影響，這就是政府有體會到中小企業的問題，基本工資調幅應該要多少，希望不是透過喊價的方式來決定。

勞動部每年第3季召開基本工資審議委員會，以討論隔年度基本工資，在其餘各季則是舉行基本工資工作小組，討論近期情勢。參與工作小組的基本工資審議委員，將包含政方、資方、勞方與學者代表。（編輯：林興盟）1110628