新加坡力拚農產自給率 台達植物農場最快2024量產[影]
（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）新加坡超市架上有著來自馬來西亞、中國、澳洲的蔬菜，本土農產品僅佔少數。為提升國內產量，星政府提出「30·30願景」，除了有頂樓打造而成的城市農場，貨櫃型植物農場也可望投入生產。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰事延燒在在凸顯糧食安全重要性。新加坡9成以上的食物來源仰賴進口，為強化糧食安全、提高國內生產量，星政府2019年就提出「30·30願景」，目標在2030年前達成當地生產農產品能滿足星國民眾30%的營養需求，其中20%來自蔬菜水果，其餘10%來自魚肉、雞蛋等所含的蛋白質。
在疫情推波助瀾下，台達集團也加快腳步在新加坡推出貨櫃型植物農場，去年起在新加坡榜鵝數位園區（Punggol Digital District）進行展示。榜鵝數位園區是新加坡首個智慧商業園區，台達是首批進駐的國際企業之一。
台達新加坡總經理古馥華接受中央社記者專訪時表示，新加坡土地資源有限、物價又高，當地政府力推「30·30願景」之際，相信台達植物農場會有很好的發展。
她說，台達植物農場共有2種類型：貨櫃型及室內植物農場，兩者都是希望從傳統農作變成自動化、數據化，「所有生產可以像工廠式管理」，藉以控制產品品質及產量。
台達指出，這個12公尺長的貨櫃型植物農場整合公司旗下自動化、風扇及散熱解決方案、LED照明等產品及系統，在無毒、低碳的環境下種植蔬菜，且用水量僅不到傳統耕種方式的5%。
台達主要提供電源管理與散熱解決方案，也長期關注環境議題，持續提升產品能源轉換效率，以減輕全球暖化衝擊；近年來，逐步從關鍵零組件製造商變成整體節能解決方案提供者，聚焦「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」等3大領域。
古馥華表示，台達從2011年就開始發展植物農場，希望結合自身研發的科技與產品，試圖解決糧食短缺問題。經過幾年的研發與改良，目前已有一套模型系統，可種出多達48種蔬菜，包括生菜、茼蒿及小白菜等。
不僅於此，她說，台達也有團隊協助因應農夫、投資者等不同客戶的需求，提供客製化方案。
植物農場裡的自動化、LED照明及智慧監測系統提供優化的生長環境，種出來的蔬菜不僅賣相好看、好吃且營養價值更高。古馥華指出，全自動化的種植方式還可針對不同消費族群、不同市場的喜好做出調整，例如，老年人可能不適合吃太脆的蔬菜，「我們都可以做改變」。
在價格方面，她說，植物農場的蔬菜價格接近新加坡當地生產的有機蔬菜，250公克的蔬菜要價約新幣4.5元（新台幣96元）。
古馥華表示，台達貨櫃型植物農場一般有2條生產線，一貨櫃的單月產量可達750至800公斤，「我們覺得這個植物農場對新加坡來說，是生產率比較高的方式」。
為實現「30·30願景」，新加坡近來可看到越來越多頂樓空間變身「城市農場」，市面上也出現培植肉、植物肉等新興食物。
目前在新加坡看到許多這方面的創新，加上星政府大力支持，古馥華推估，「2024年開始會看到有些量產的農場應該會出來，開始看到一些量產的蔬菜」，提供消費者另一種選擇。
除了新加坡市場，古馥華表示，泰國、澳洲及中東國家也都有推廣植物農場的潛力。像是澳洲、中東等幅員廣大、日照充足的地方，還可利用太陽能做為電力來源，不需和主電網接通，這樣一來，連蔬菜生產都完全支持綠能，「意義又更不一樣了」。（編輯：高照芬/周永捷）1110630
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