中小企業投資方案再添柴火 3企業擴大投資6億元

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）「中小企業加速投資行動方案」今天再添3家企業擴大投資新台幣6億元，包括半導體設備零件商博飛特精密，以及鐵製品、不鏽鋼製品加工廠鼎錄鋼鐵，和多角化經營的豐鼎光波奈米股份公司。

經濟部投資業務處表示，投資台灣事務所今天的「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，再添博飛特精密、鼎錄鋼鐵及豐鼎光波等3家企業擴大投資共6億元。

投資處說明，博飛特精密為半導體設備零件商，主要產品為晶圓搬運機械手臂、半導體設備耗材，其中靜電吸盤可為客戶提供產品維修、翻新、升級與定制化服務，可助力全球半導體設備市場供應缺口及有限的維修速度。

受惠疫情影響，宅經濟驅動半導體晶片需求攀升，博飛特精密積極擴大投資，於新竹市香山區引進先進設備，設置領先市場的靜電吸盤產品產線，供應8/12吋半導體晶片使用。

鼎錄鋼鐵為鐵製品、不鏽鋼製品加工廠，可提供從設計到成品一條龍服務，供應給東部地區經銷商。為提升整體加工技術，增加終端客戶出口競爭力，將增加1名本國員工，擴大投入近4000萬元在宜蘭縣冬山鄉既有廠區，增設智慧化節能產線。

豐鼎光波奈米多角化經營，營業項目有大理石、木材合板、人造石英石及防火發泡輕質磚等生產銷售。投資處說明，由於美國對中國硬木膠合板及人造石英石板課徵反傾銷稅，使美國市場轉向東南亞各國供應商採購。

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豐鼎光波奈米為抓準此契機，計劃擴大招募12名本國員工，投入逾1億元在屏東縣屏南工業區興建二廠，並在原有一廠及新建二廠導入智慧化設備及產線，生產防火發泡輕質磚及人造石英石產品。

投資處統計，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過810家中小企業、投資約3712億元，帶來3萬1005個本國就業機會。截至目前，「投資台灣三大方案」已帶動1215家企業投資約1兆7339億元，估創造13萬5821個本國就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。（編輯：潘羿菁）1110630