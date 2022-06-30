愛吃剉冰打泰拳 你不知道的晶華董事長潘思亮

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（中央社記者江明晏台北30日電）晶華董事長潘思亮出新書，分享會上透露「讓人意外的Point」，包括是個愛吃剉冰的正港高雄人、打泰拳健身，且第一次看到自己的太太，就對哥們說「她會成為我的妻子」。

晶華董事長潘思亮今天舉行新書「晶華菁華」分享會，書中記錄潘思亮3次面臨危機時，從成長到重生的經營抉擇與哲思。分享會中，潘思亮也透露自己「可能讓你很意外的Point」。

潘思亮雖然家世顯赫，但在海外唸書時其實「租過陽台外推、家具只有床墊的房間」，且愛吃蔥油餅加蛋，小時候還會特地回家拿蛋給老闆一起煎，就為了省一點點錢。

2010年6月，晶華以5600萬美元（當時新台幣17.5億元）完成麗晶收購案，創下台灣併購全球飯店品牌首例，也讓潘思亮成為全球首位買下超五星品牌Regent的華人企業家。

而在2020年疫情發生時，他才恍然大悟父親生前參加晶華春酒對自己講的那些話，當時父親提到，「飯店是好的產業，認為兒子積德比他多」，面對疫情時，潘思亮也體認到飯店以人為本、永續發展的定位，讓他找到人生意義，成就他人、改變世界。

潘思亮在人生經歷的第一場大危機開始掉髮，他說，危機固然對心理煎熬，但他也參透《老子》「禍福相依」的思想真諦，面對危機不要執著，要「思亮」，也就是在危機中要看見光明。

潘思亮相當熱愛學習，「每年沒學新東西就渾身不勁」，且還沒認識心儀的女神，就對哥兒們說：「她會成為我的妻子」，他也回憶，當年他第一次看到自己的太太時，「就覺得她有像是王祖賢般的仙氣，好像走路都在飄」，當下就決定一定要娶得美嬌妻。

潘思亮思路清晰、談吐冷靜，外貌看似有距離感，但其實是內心充滿愛的魔羯座，且骨子裡是愛吃剉冰的正港高雄人，他除了打泰拳健身，上班途中還會聽嘻哈與饒舌歌曲。

而「關於晶華可能讓你很意外的Pont」則有，導演盧貝松因為記得晶華門口的大斜坡決定來台拍攝電影「露西」，每經歷一場大危機就開創出新的商業模式與事業。

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還有晶華飯店的餐飲事業營收占5成，且是全球第一個實踐利潤中心制的飯店服務業，除了是台灣第一個BOT案、台股史上首家獲利卻現金減資的上市公司，也是唯一當過股王的飯店類股，集團旗下每家飯店在當地都是市場第一。

晶華也在疫情中創下全世界外帶外送月營收最高的五星級飯店；黑山港麗晶是2008金融風暴後歐洲第一家興建開幕的五星級飯店。（編輯：蘇志宗）1110630