潘思亮：漲電價是冰山一角 缺工才是國安危機

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（中央社記者江明晏台北30日電）談及電價上漲，晶華董事長潘思亮表示，電價只是冰山一角，物價和能源上漲是必然之事，最大的挑戰是人才與人力缺乏，缺工是「台灣最大的國安危機」，盼政府開放觀光業引進外勞。

潘思亮今天發表新書，會後接受媒體聯訪，針對電價上漲，飯店未納入凍漲，他表示，「晶華是不需要（凍漲），但坦言台北市很多飯店、產業是需要的，元氣很快消失中」。至於要以何為基準？潘思亮建議做個案處理，可以「飯店客房營收是否減半作為排除基準」。

至於電費漲價是否反映在房價上，潘思亮直言很難，「以目前的市況，不殺價就不錯了」。

他也提到，電價只是冰山一角，上漲不會只有電價，能源上漲是必然之事，且台灣上漲也沒有國外多，而供應鏈也會發生改變，但這並不是壞事，意味著要向在地供應鏈取貨，或許有機會提升在地服務業。

潘思亮說，與其談電價，不然談人才、人力荒。他說，飯店快要變成工業，很多基礎清潔工作都要外包給工廠，最大的挑戰不是物價，是人才與人力缺乏，這也是「台灣最大的國安危機」。

他進一步說，現在台灣的服務業跟10年前台灣製造業面臨的問題一模一樣，「再高的薪水也找不到房務與清潔人員」，跟當時找不到工人，所以開放外勞的情形一樣，建議從台灣國際觀光產業開始開放外勞。

他補充，飯店缺工不是加不加薪的問題，房務、公共清潔、洗衣等基層工作就是找不到人，且在飯店業極度不景氣時，就面臨這個狀況，未來開放時可能更難，坦言「已不是薪水的問題」。

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此外，黑山港麗晶是2008金融風暴後歐洲第一家興建和開幕的五星級飯店。潘思亮表示，當年歐美金融風暴後，銀行幾乎沒有任何融資，很難借到錢蓋飯店，於是推出飯店加上豪宅冠名的商業模式，透過「豪宅賣掉來蓋飯店」，因此沒有需要向銀行借錢。

潘思亮透露，接下來在台灣也會找機會讓麗晶與豪宅成為共同開發商，在全球資金退潮、房地產市場受壓下，幫助房產與飯店創造差異化。（編輯：張均懋）1110630