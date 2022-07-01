保瑞入主伊甸生醫竹北廠 躍全台最大一條龍CDMO業者

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（中央社記者韓婷婷新竹1日電）保瑞藥業5月斥資新台幣15億元取得伊甸生醫CDMO（委託開發暨製造服務）業務在台資產，今天進行接廠儀式，加上近期安成國際併購案加乘，將躍升為全台產能最大、代工出口國最多的國際專業一條龍式CDMO藥廠。

保瑞取得伊甸生醫在台灣竹北的廠房、設備與全數人才庫，同時與伊甸生醫簽訂MSA代工協議，除伊甸生醫自有生物相似性藥品委託開發與代工外，既有代工客戶訂單未來也將一併由保瑞生技承接；今天在新竹縣長楊文科以及竹科管理局局長王永壯見證下正式接廠。

保瑞董事長盛保熙表示，成為台灣藥業的台積電一直是公司積極努力的方向與目標，早在10年前台灣CDMO業務尚未成熟時，保瑞就透過併購日本衛采台南生產廠，開始進行CDMO相關業務。

他指出，近年來，保瑞持續併購美國Impax旗下益邦製藥、葛蘭素史克GSK加拿大廠以及伊甸生醫，從小分子到大分子；從細胞株開發、製程開發、分析方法開發、劑型設計到品質控制檢測服務等，為客戶生產臨床和商業量產藥物，完整建構出保瑞一條龍的CDMO業務。

盛保熙說，2020年全球暢銷藥物排行榜前20名，就有14種屬於大分子藥物，例如近年來大家耳熟能詳的mRNA疫苗，由此可見大分子藥CDMO的重要性。然而擁有大分子藥廠的新藥開發公司，當初建廠目的多是為了開發成功後的量產，因此廠蓋很大，但在研發尚未成功時，容易燒錢，因此常常見到這些公司處於虧損狀態。

盛保熙說，接手伊甸生醫CDMO資產後，使其繼承保瑞代工的DNA，從研發型的公司轉型成CDMO公司，並取得生產蛋白質藥物的細胞株開發、上下游製程開發、分析及品管檢驗規格建立、細胞庫製備等國際級生物科技技術，更包括未來商業化生產協議，營收與獲利可望連動，持續穩健成長。

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著眼全球CDMO龐大商機，除了積極併購外，保瑞也成立了全球生物藥開發委員會，籌組重量級的顧問群，除了泰福生技創辦人趙宇天，並延攬擁有多年在生物科技產業經驗的國際藥業菁英，大幅強化CDMO全球代工業務，加速集團營運動能。

趙宇天以視訊連線的方式參與此次接廠揭幕儀式，他指出，全世界生物藥正蓬勃發展中，CDMO在台灣也迅速發展中，台灣現在發展大分子是最佳時機，保瑞此時買下伊甸生醫竹北廠，可說是天時利地人和的好機會。（編輯：楊蘭軒）1110701