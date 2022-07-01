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台灣大Google音箱銷售破40萬台 滲透率逾4.4%

2022/7/1 11:32
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（中央社記者吳家豪台北1日電）電信業者台灣大哥大今天宣布，從2019年與Google攜手合作銷售Google Nest智慧音箱，作為串聯智慧家電裝置的中樞，至今銷量已突破40萬台，在台家戶滲透率超過4.4%。

台灣大發布新聞稿說明，去年進一步升級智慧家庭用戶體驗，成為亞洲第一家推出「Google智慧家庭通話」（070智慧音箱聲控電話）服務的科技電信商。

根據台灣大觀察，6成以上智慧音箱用戶對於「070智慧音箱聲控電話」的免持通話、聲控撥號功能，表達高度興趣。

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台灣大表示，只要家中保持Wi-Fi連網狀態，透過語音指令Ok Google即可聲控Google Nest智慧音箱撥打市話、手機號碼、簡碼、國際電話等，完成電話訂餐或叫車，若遭遇人身安全問題時也可啟動音箱撥打119專線。

台灣大即日起推出「好速專案+」，新申辦「好速」室內外上網專案的用戶若再申裝「070智慧音箱聲控電話」服務，可享減免月租及國內語音通話費優惠。（編輯：翟思嘉）1110701

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