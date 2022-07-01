6月PMI數據小幅回升 中經院示警不確定性仍高

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（中央社記者蘇思云台北1日電）中經院今天公布6月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）微幅回升0.1個百分點到53.6%，連續第24個月呈現擴張；非製造業經理人指數（NMI）也回升4.6個百分點到49.7%。

不過，中經院認為，指數雖小幅回升但不宜過度樂觀解讀，製造業反映需求面疲軟、採購轉為買方市場的趨勢，且領先指標有些都在50%以下，顯示未來不確定性仍高。

中經院院長張傳章今天在線上記者會中表示，由於中國上海封控緩解，之前受到管制衝擊的業者陸續補出貨，還有5月受國內疫情衝擊的生產能力在6月好轉，因此經季調後的生產指數僅維持1個月的緊縮，隨即在6月轉為擴張，指數回升3.7個百分點到51.6%。

不過，張傳章表示，電訪的廠商表示，訂單增加很多是屬於原單反拉，復工後並沒有爆出大量新單；因此，領先反映景氣動態的新增訂單指數，仍連續第3個月呈現緊縮，指數僅小幅回升1.8個百分點，來到47.4%。

張傳章指出，6月除了食品業、部分生技醫療產業表達供應吃緊外，其他多數製造業者回報有需求疲軟、觀望、砍單頻傳的現象。製造業未來6個月展望指數已連續2個月呈現緊縮，6月再度大幅下跌6.9個百分點到37.1%，是2020年6月以來最快緊縮速度。

在製造業部分，張傳章分析，製造業有需求疲軟、採購轉為買方市場的趨勢，須留意進入成本攀升，卻需求下降的惡性循環，去庫存壓力、資金斷鏈風險有顯著攀升的現象。

非製造業部分，張傳章表示，台灣6月每天新增確診數增幅明顯趨緩，自主防疫的民眾開始出門旅遊、消費，未經季調NMI雖已經連續2個月緊縮，但指數由2020年5月以來最快緊縮速度（45.1%）回升4.6個百分點到49.7%。

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八大產業中有五大產業呈現緊縮，依照緊縮速度排序為批發業（44.7%）、零售業（46.4%）、運輸倉儲業（47.7%）、金融保險業（48.4%）與住宿餐飲業（48.6%）。 教育暨專業科學業（56.5%）與資訊暨通訊傳播業（53.8%）回報NMI擴張，僅營造暨不動產業NMI呈現持平（50%）。

張傳章表示，非製造業未來6個月展望指數已連續3個月緊縮，不過指數由2020年6月以來最快緊縮速度（35.8%）回升5.7個百分點至41.5%。國內商業活動因低基期而有回升，不過，跟製造業有關的批發業、運輸倉儲業者，還有通膨、升息、股市回檔等因素，仍讓多數非製造業者對未來看法相對保守。（編輯：張良知）1110701