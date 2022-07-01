投資人憂經濟衰退 亞股普遍收跌

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（中央社香港1日綜合外電報導）美股因經濟衰退擔憂再次出現賣壓後，亞洲股市今天再度陷入困境，受累於出現全球經濟前景黯淡的警訊，各國央行紛紛踩剎車以因應飆升的通膨。

數據顯示，消費者對支出越來越謹慎，昨天對股市造成新的打擊，標準普爾500指數1月至6月表現為1970年以來最差。消費者支出是美國經濟的重要支柱。

由於烏克蘭戰爭沒有結束的跡象，使能源成本持續上漲，人們預期借貸成本將繼續上升，並使經濟陷入衰退。

信安環球投資（Principal Global Investors）首席策略師夏哈（Seema Shah）說：「有人認為股市可以在今年年底反彈，因為他們假設美國聯邦準備理事會（Fed）將放棄對價格穩定的全部關注，撒手不管了。」

「我們有非常不同的看法，我們認為會每況愈下。」

東京、上海、首爾、雪梨、孟買、新加坡、雅加達和威靈頓股市均收跌，曼谷股市則小幅收漲。

台北股市下跌超過3%，從近期最高值下跌20%，進入熊市。香港股市因香港特區成立紀念日休市一天。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110701