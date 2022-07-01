元大台灣50下半年估配息1.8元 2016年來同期新高

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）元大台灣50下半年預估配息出爐，元大投信公告，0050每受益權單位預計發放1.8元，將於7月18日除息，是0050自2016年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。

元大投信表示，0050本次公告第一階段預估的配息評價結果，7月14日另進行第二階段公告，將確認實際的配息金額。想參與領息的投資人，最晚在17日收盤前買進並持有皆可參與，分配收益日預計為8月19日。

元大投信表示，目前0050在1月和7月除息，本次7月在多檔重量級權值股領先除權息，配息金額較去年同期大幅成長，並創2016年來下半年同期最高。近年吸引市場關注，參與配息的投資人數頻創新高，集保結算所統計至6月24日止，受益人數來到55萬人，有望成為史上配息人氣最旺的一次。

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元大0050是國內首檔掛牌的ETF（指數股票型基金），見證過去19年台灣經濟與台股的興榮歷史，許多人對0050這個代號琅琅上口，截至6月29日0050的基金規模達新台幣2399億元，領先台股中其他ETF規模。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率。半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率大幅波動的情形，投資人應合理評估配息水準。（編輯：張均懋）1110701