航空業布局解封商機 股價表現視兩大條件

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（中央社記者賴言曦台北3日電）航空雙雄7月航線大增班，星宇、台灣虎航也準備前進資本市場；分析師認為，解封話題今年初起已提前發酵，未來股價是利多出盡或重啟反彈，將視後續出國人潮業績表現及台股能否止跌回穩兩大條件而定。

看好解封後出國旅遊潮，航空雙雄積極布局增加航班。華航近期宣布，第3季整體客運航班將再增加4成，每週提供超過150班客運來回航班，且新引進的A321客機，7月起將每天有1班飛航台北松山往返東京羽田航線。

長榮航也拍板7月起大規模增班，其中以北美航班幅度最大，由先前每週17班最多增至33班，東南亞大城市將恢復每天飛航；另外，若國境順利在7月、8月解封，11月初預計以義大利米蘭每週2班、德國慕尼黑每週4班模式開航。

除了航空雙雄積極布局航班，以華航為主要股東的台灣虎航於2021年12月向台灣證券交易所申請上市後，有望今年掛牌上市；定位為精品航空的星宇航空則已向櫃買中心送件申請公開發行，申報生效日期預計7月12日，市場傳出最快9月興櫃掛牌。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者採訪時認為，解封後航空業可能會有一波出國的「嘗鮮期」，但預估國內機票價格可能會較疫情前貴3至5成左右；若第1波搶票潮過後，票價仍繼續維持高檔，需求動能恐難維持，影響航空雙雄營運表現。

他進一步提到，下半年市場雜音不斷，觀察比台灣早開放邊境的歐美國家，航空類股表現都比較疲弱，反映消費者在高通膨、高油價影響下，支出會以食衣住行為主，而非觀光娛樂。

此外，解封題材從今年初早已開始發酵，航空雙雄股價可能已「利多出盡」；後續除了觀察市場需求能否延續外，也要看台股是否止跌回穩，為航空雙雄股價表現提供支撐力道。

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對於即將前進資本市場的台灣虎航及星宇航空，林漢偉認為，國際上的廉價航空在疫情期間相繼倒閉，對台灣虎航來說競爭對手變少，且如果一般航空維持高票價，可能會吸引消費者轉搭廉航，長期展望因而較樂觀。

林漢偉分析，星宇航空在創辦人張國煒光環加持下，投資人短期會有期待，吸引資金進場支持；加上張國煒也擔任立榮航空董事長，星宇短期可能還會有聯合航班的題材可以發揮。（編輯：張良知、翟思嘉）1110703