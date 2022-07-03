台股震盪築底 法人：短線止跌反彈機率不高

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（中央社記者賴言曦台北3日電）台股1日跌幅擴大，摜破萬五回檔至18個月新低。消費者對電子產品需求減弱，法人認為，科技業調整庫存狀況開始擴大，短期要見到指數止跌後迅速反彈機率不高。

台股上週5個交易日僅1天收紅，1日指數跌幅於盤中持續擴大，最低曾來到14336.03點，再度改寫今年新低點位，終場加權指數大跌482.65點，跌幅達3.26%，收在14343.08點，成交量新台幣3008.84億元。

統計單週台股跌幅達6.27%，指數下挫960.24點，平均日成交金額2588.94億元。計算今年以來，加權指數重挫3875.76點，跌幅達21.27%，代表中小型股的櫃買OTC指數大跌27.16%。

另外，美國7月13日即將公布消費者物價指數（CPI）結果，若降幅有限續居高位，預料美國聯邦準備理事會（Fed）7月升息將維持3碼，且美國聯準會第3號人物、紐約聯儲銀行總總裁威廉斯（John Williams）近期受訪時也表示，Fed7月集會不排除再次大幅升息，幅度約2至3碼。

美國最大記憶晶片製造商美光科技（Micron Technology）近日公布財測，預料本季為72億美元，不如分析師預估的91.4億美元，反映美光記憶晶片兩大市場－電腦、智慧型手機的需求開始趨緩。而費城半導體指數在市場憂心半導體族群下半年和明年獲利表現拖累下，1日收盤下挫3.83%，台積電美國存託憑證（ADR）更暴跌6%。

至於美股其他三大指數雖然多數時間承壓，但終場扭轉頹勢翻紅作收，道瓊指數終場上漲321.83點，標普500指數漲逾1.06%，以科技股為主的那斯達克指數上漲99.10點，顯示投資人對下半年經濟表現還是有所期待。

針對近期盤勢，PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，目前科技業調整庫存狀況開始擴大，美國經濟可能出現軟著陸，要見到指數止跌後迅速反彈的機率不高，且美股評價持續修正中，後續仍需觀察是否已完全反映，近期操作不宜躁進，可留意底部型態出現的優質個股。

不過就中長線來看，今年科技業庫存調整時程提前發酵，進入年底後，反而可能不會有庫存調整問題，而是由年底消費旺季包括雙11、聖誕節、農曆新年等，帶動一波旺季拉貨潮。

產業展望方面，賴正鴻說明，台股評價面已來到「物美價廉」，現階段只欠市場投資信心回穩，建議電子類股聚焦具新平台轉換商機的相關零組件供應鏈，尋找產業市占提升個股；另外，包括工具機、設備自動化、AI（人工智慧）、汽車零組件、電動車等產業都已看到陸續復甦，下半年可留意並逢低分批承接。（編輯：翟思嘉）1110703