台泥子公司三元鋰電池 英國賽車節刷新爬山賽紀錄

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（中央社記者賴言曦台北4日電）台灣水泥今天表示，使用台泥旗下子公司能元科技（Molicel）超高功率三元鋰電池的純電動賽車Spéirling，近日以39.08秒、刷新賽事1.6公里爬山賽紀錄成績，打敗逾百輛F1賽車及氫能源電動賽車，於英國國際賽車節Goodwood Festival Of Speed奪冠。

台泥說明，能元科技與研發Spéirling的英國新創電動車廠McMurtry，正式簽署鋰電池戰略技術合作夥伴協定。Spéirling電動賽車使用能元科技的超高功率三元鋰電池，同時有能量密度和電池充放電率（C-rate）的優異性能。

台泥指出，一般電動車使用的電池只要注重能量密度，所需動力僅超跑的1/10，但能元科技主攻50萬美元以上、HyperCar級別的超跑及電動賽車，此類高階車款對於電池的能量密度、充放電率以及耐熱的需求更高。

McMurtry表示，電動賽車對電池的要求包括高功率、低阻抗和快速充電、放電。低阻抗電池的好處在於在高電流消耗期間，溫度不易升高，可簡化電池模組系統的熱設計，使電池模組更輕巧，因此0-60mph（0到60英里）加速可達到低於1.5秒的極速，比F1賽車快了近1秒多。

能元科技總經理薛人禎透過新聞稿表示，使用超高功率三元鋰電池的超跑，比使用內燃機的超跑環保，因為能元的電池充滿電後，可輕鬆達到250或300公里的真正高速，且續駛里程很長，也沒有任何碳排放。另外，能元科技的電池具高功率，與其他汽車製造商使用的電池相比，電阻只有50%，熱量及碳排放更少，兼顧性能及環境平衡。

台泥則提到，能元科技致力研發包括5C快速充電或更高功率電池，未來將會陸續出現在McMurtry賽車和其他產品應用當中。另外，能元科技持續與國際市場多家HyperCar及電動賽車等高端品牌合作，為台泥目前在高雄小港興建的超級電池工廠，未來的核心客戶群。（編輯：張均懋）1110704