台灣銘板攜手誠研科技 搶攻個人化冷錢包

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（中央社記者江明晏台北4日電）加密貨幣受到全球關注，台灣銘板今天宣布攜手誠研科技合作個人化冷錢包（Cold Wallet），看好冷錢包市場商機龐大，預計於今年第3季開始正式展開通路鋪蓋。

台灣銘板宣布攜手誠研科技合作個人化冷錢包，今天舉行全球總經銷簽約會，由台灣銘板總經理印文正、誠研董事長黃茯代表簽約。

台灣銘板作為VISA與Mastercard授權製造大廠，成立至今，營運已經超過50年，今天宣布聯手區塊鏈香港商全金集成公司，台灣銘板總經理印文正表示，歷經一年多的研發，與全球其他冷錢包相較，功能防呆、碳排放最少、價格親民的FortVax冷錢包產品，今年將付諸量產。

數位貨幣交易所與非同質化代幣（NFT）平台該如何擺脫被駭，用戶資產被盜的惡夢？冷錢包被市場認為是安全的加密貨幣儲存方式之一，主要在於冷錢包是沒有連接到網路的加密貨幣錢包，因此被入侵的風險也就小了許多。

根據國外研究機構IMARC集團最新報告指出，2021年全球冷錢包市場價值達到2.516億美元，2022年起將以年複合成長率27.20%的速度成長至2027年、達到11.485億美元。

然而，個人色彩濃厚的數位貨幣冷錢包，卻常因自有大型量產機台的限制而無法發揮，台灣銘板表示，瞄準此商機因此進一步攜手誠研科技，迅速達成「個人化資安技術合作與全球總經銷」的共識。

誠研科技具備熱昇華轉印技術，軟體研發及硬體製造均深根在台灣，第二代接班後積極接軌年輕世代的需求，盼每一位FortVax的用戶所持有的冷錢包都「與眾不同」。

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印文正表示，以目前時程來看，雙方合作個人化冷錢包，預計於今年第3季開始正式展開通路鋪蓋；誠研計畫先從美國、新加坡、台灣市場著手，盼未來銷售業績持續增加。

此外，印文正表示，冷錢包在全球的競爭對手也不多，且泰半為財務不透明、經營永續不易確保的新創業者，台灣的上市櫃公司在Web 3.0的年代，必須積極參與，希望能以自有品牌、自訂產業標準，擺脫只能受制於人的代工及微利模式，創造新藍海。（編輯：楊凱翔）1110704