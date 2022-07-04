台股跌深拚反彈 法人：動能不足走勢易破碎

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（中央社記者江明晏台北4日電）台股今天延續上週跌勢，終場下跌126.02點，暫守14200點關卡，法人指出，台股短期跌深，反彈反攻行情有機會出現，但容易因動能不足而形成「破碎」走勢。

台股今天開低震盪，終場收在14217.06點，下跌126.02點，晶圓代工廠台積電疲軟，股價下跌13.5元，跌幅2.98%，收440元，再度下探波段低點。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股今天雖然大跌逾百點，但由於融資已經下降，頗有收腳築底之勢，指數有望開始醞釀反彈，部分個股已率先發動，不過權值股還沒有起漲。

他分析，市場仍在關心景氣變化，但目前股市修正反映大部分利空，如果搭配7月14日台積電重量級法說釋出正面訊息，則可視為產業面股市利空出盡，萬四關卡為支撐。

法人指出，台股短期跌深，反彈反攻行情有機會出現，但易因動能不足而形成「破碎」走勢，市場仍舊擔憂經濟似乎有陷入就業疲軟、需求能見度不佳的惡性循環。

然而，因為市場開始「接受」衰退不可避免，也有聲音開始討論7月聯準會可能不需要升息3碼，法人分析，6日的公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄、職位空缺及勞動力調查（JOLTS）就業報告、7日的歐洲央行會議紀錄以及8日美國就業報告等事件，都將成為本週的觀察重點。（編輯：楊凱翔）1110704