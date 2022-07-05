瞄準多元影音需求 有線電視系統多管齊下

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北5日電）多螢幕時代來臨，觀眾需求也不斷變化，有線電視系統業者多管齊下出招，中嘉數位攜手OTT業者，凱擘大寬頻與台灣大寬頻也提供多元內容，盼提升觀眾黏著度。

根據文策院調查報告指出，2021年全台影音串流OTT使用率大幅成長7.3%，尤以40到49歲族群成長比率最多、其次為20到29歲族群，顯示各年齡層對於影視收看管道需求提升，同時也更傾向豐富且多元化的收視內容。

中嘉數位瞄準用戶影音娛樂服務需求，升級「影劇大排檔」方案，依據申辦速率，如果以300M以上為例，可以加贈friDay、LiTV、及加碼LINE TV等免費看6個月，同時加值贈送首月免月租，再依申辦約期加贈數位加值頻道闔家餐，與免費上網時間管理服務。

中嘉數位也觀察到智慧家庭商機，率先整合智慧遙控器、Google Nest Mini音箱與自有的Home+智慧家APP，運用科技串聯家中生活場景。

瞄準暑期收視商機，凱擘大寬頻與台灣大寬頻提供多元豐富的收視內容，包含親子節目、動畫卡通，國際運動賽事或自然人文探索之旅。

此外，凱擘自製節目「EYE台灣」7月10日上線，播送各地獨具特色的在地人物專題，每段故事皆以短篇影音呈現；同時邀請作家謝哲青擔任節目主持人，引領觀眾開啟福爾摩沙深度之旅。（編輯：郭無患）1110705