更多編輯台推薦新聞：
醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣
運動

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看
生活

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首批莫德納嬰幼兒疫苗明天抵台 最快21日開打
首頁 / 產經

瞄準多元影音需求 有線電視系統多管齊下

2022/7/5 14:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、江明晏台北5日電）多螢幕時代來臨，觀眾需求也不斷變化，有線電視系統業者多管齊下出招，中嘉數位攜手OTT業者，凱擘大寬頻與台灣大寬頻也提供多元內容，盼提升觀眾黏著度。

根據文策院調查報告指出，2021年全台影音串流OTT使用率大幅成長7.3%，尤以40到49歲族群成長比率最多、其次為20到29歲族群，顯示各年齡層對於影視收看管道需求提升，同時也更傾向豐富且多元化的收視內容。

中嘉數位瞄準用戶影音娛樂服務需求，升級「影劇大排檔」方案，依據申辦速率，如果以300M以上為例，可以加贈friDay、LiTV、及加碼LINE TV等免費看6個月，同時加值贈送首月免月租，再依申辦約期加贈數位加值頻道闔家餐，與免費上網時間管理服務。

中嘉數位也觀察到智慧家庭商機，率先整合智慧遙控器、Google Nest Mini音箱與自有的Home+智慧家APP，運用科技串聯家中生活場景。

瞄準暑期收視商機，凱擘大寬頻與台灣大寬頻提供多元豐富的收視內容，包含親子節目、動畫卡通，國際運動賽事或自然人文探索之旅。

此外，凱擘自製節目「EYE台灣」7月10日上線，播送各地獨具特色的在地人物專題，每段故事皆以短篇影音呈現；同時邀請作家謝哲青擔任節目主持人，引領觀眾開啟福爾摩沙深度之旅。（編輯：郭無患）1110705

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族