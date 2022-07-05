工研院歡慶49週年 王美花期許連結全球創新網絡

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）工研院今天歡慶49週年，經濟部長王美花透過預錄影片祝賀，肯定工研院是台灣產業升級轉型的重要推手，期許未來能培育產業人才，並連結全球創新網絡，厚植國家競爭力。

工研院今天採用線上、線下虛實整合方式舉辦49週年院慶，突破疫情與地域限制，讓工研院分布北、中、南的員工在空中同樂。

王美花在預錄的影片中表示，工研院的科技創新能量，是台灣產業升級轉型的重要推動力，尤其在淨零技術上已有多項成果落實於業界。

王美花說，經濟部會持續支持工研院投入新能源技術開發，擴大國內低碳能源多樣化應用。她並期許工研院成為培育產業人才、連結全球創新網絡的橋梁，厚植下世代國家競爭力。

工研院董事長李世光表示，疫情為人類生活與產業經濟發展帶來新轉變，面對台灣社會進入與病毒共存的後疫情時代，很高興工研院員工能夠以創新的思維敏捷應變，因應疫後新常態積極轉變。

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李世光說，工研院創新研發成果屢獲國際獎項肯定，如R&D 100 Awards全球百大科技研發獎、愛迪生獎，並6度獲得全球百大創新機構獎，展現工研院群策群力，才能締造亮眼成績。

工研院院長劉文雄表示，為敏捷因應疫情挑戰，工研院的員工已將創新思維、敏捷管理、開放溝通三大文化DNA融入在工作中。他鼓勵員工從「新」轉變，打破慣性思考的界限，工研院並推動彈性上班等新型態工作模式，及開放政策，期能打造工研院新文化。（編輯：林興盟）1110705