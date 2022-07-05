國光生6月營收年增6倍 4.9億創同期新高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）國光生物科技受惠外銷訂單大幅成長，6月自結餘營收新台幣4.9億元，創歷年同期新高，較去年同期營收成長6倍。

國光生表示，6月營收大爆發主要因為外銷訂單大幅成長，且出貨排程優化，使得出貨高峰從第3季提早到6月浮現，預期今年第3季進入出貨旺季及營收高峰期，全年營收成長可期。

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國光生表示，今年6月營收逼近5億元，創下2012年5月掛牌上市以來，6月單月營收數字歷史新高，營收成長主要是外銷東歐流感原液訂單以及大陸訂單大幅成長，以及因充填二線取得歐盟認證、生產排程優化，使得外銷訂單可提前出貨，展現過往在國際市場拓展、產線擴充、國際認證及製程優化等方面的努力成效。

在6月傳統淡季開出營收歷年同期新高後，國光生表示，接下來將進入流感疫苗等產品出貨旺季，預期今年下半年營收仍將持續上揚，帶動全年營收維持成長曲線，今年可望開出更亮眼的營收表現。（編輯：楊凱翔）1110705