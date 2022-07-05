展碁簡化投資架構 將直接持有台灣博瑞達51%股權

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（中央社記者吳家豪台北5日電）宏碁旗下3C通路代理商展碁今天召開重大訊息記者會，代子公司Protrade Global Limited（PGL）公告決議解散清算，未來將由展碁直接持有PGL子公司台灣博瑞達51%股權。

展碁發言人鄭明琪表示，PGL為展碁持股51%的子公司，因應集團長期發展規劃並持續整合資源，進行簡化投資架構與優化子公司營運管理，於今年7月1日將PGL持有的轉投資公司，由台灣博瑞達發行新股與PGL進行股權交換及轉換，使台灣博瑞達成為PGL唯一子公司。

鄭明琪指出，待PGL公司解散清算完成後，PGL按其原股東的持股比例，將所持有台灣博瑞達股權分派予PGL原股東。

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鄭明琪強調，本次PGL公司解散清算，為集團內部投資架構調整，展碁透過調整後將直接持有台灣博瑞達股權，所持有的股權價值不變，對展碁與PGL原股東的股東權益並無影響。

博瑞達成立於2000年，專精於合成橡膠、天然橡膠、塑膠及相關化學應用產品原料的買賣及技術服務商，提供輪胎、鞋材、膠黏劑、輸送帶、高爾夫球等產業客戶，在美國、加拿大、南美洲、中國及東南亞皆有營業據點。（編輯：潘羿菁）1110705