台積電、聯電與聯發科強彈 市值一度增逾7000億元

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（中央社記者張建中新竹7日電）台積電、聯電及聯發科股價同步強勁彈升，3檔市值一度激增逾新台幣7000億元，貢獻大盤約225點。

隨著外資連續2個交易日回頭買超，台積電今天股價開高走高，展開強勁反彈，盤中一度達459元，大漲23.5元，市值增加6093億元，回升至11.9兆元，貢獻大盤約195點。

聯電6月營運表現亮麗，營收達248.26億元，連續9個月營收創新高；第2季營收720.55億元，較第1季再增加13.61%，續創單季新高。聯電今天股價一度突破40元關卡，達40.5元，上漲3.35元，市值增加418億元，達5055億元。

聯發科股價展開跌深反彈走勢，盤中一度達638元，上漲33元，市值增加527億元，重登1兆元大關之上，達1.02兆元。台積電、聯電及聯發科3公司市值一度合計大增超過7000億元，貢獻大盤225點。

信驊等IC設計族群股價也紛紛走高，譜瑞-KY在6月營收及第2季營收同創新高，股價強攻漲停，達1140元，大漲90元。

祥碩及力旺股價同步突破1000元大關，分別達1045元及1010元，上漲60元及86元。此外，高價股AES-KY股價也登上1000元大關，達漲停1045元，台股千金股增至7檔。（編輯：張均懋）1110707