疫情帶動 大豐電寬頻戶數創新高

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（中央社記者江明晏台北7日電）有線電視及寬頻業者大豐電表示，受疫情影響，7月時整體頻用戶衝破13萬戶，創下新高，其中約28%都為超過360M高速用戶；大豐今天除息3元，股價穩定邁向填息路。

因應產業數位匯流，有線電視業者近年積極搶占家用寬頻版圖，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，2021年全年有線電視所占寬頻用戶數大增24.8萬戶，遠高於電信業者平均增加的5.2萬戶，成長率達12.2%，電信龍頭的中華電信也因此提出降價對策因應。

大豐電表示，今年上半年疫情較嚴峻，民眾居家工作及照護的頻率甚至較前一年度三級警戒時期為高，對於網速更為要求，大豐旗下大大寬頻積極供裝120M及360M的高速寬頻產品，緩解民眾對大頻寬的需求，7月時整體用戶衝破13萬戶創新高，其中約28%為超過360M用戶，有線電視高CP值的家用寬頻已經漸獲消費者青睞。

大豐電從去年7月開始推廣t.Gateway 4K雙模機上盒，以機上盒作為消費者智慧家庭生活的控制中心。

大豐電董事長張銘志表示，t.Gateway除了搭載許多本土串流影音內容，一年來新增如MOVE V、瑪帛MABOW電話及國圖到你家等加值服務，透過多樣化的內容，提升寬頻用戶黏著度。目前正與國際串流影音以及電信業者洽談，希望很快會有好消息。（編輯：張均懋）1110707