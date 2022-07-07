長榮6月營收首破600億創高 上半年3458億元同步攻頂

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（中央社記者賴言曦台北7日電）長榮海運今天公布6月合併營收新台幣603.44億元，年增59.75%，創歷史單月新高。分析師認為，中國解封後迎來一波出貨潮，帶動長榮營收再創新高，但全球經濟仍籠罩在通膨陰影下，未來動能可否延續，仍有待觀察。

長榮今天表示，隨著新船陸續加入營運，整體運價與艙位利用率仍維持高檔，帶動長榮6月營收月增3.22%，首度突破600億元；累計上半年營收達3458.33億元，年增82.09%，同為史上最佳表現。

長榮2021年每股稅後盈餘（EPS）45.57元，每股配發現金股利約18元，除息參考價90.5元，6月29日除息後股價一度邁向填息之路，不料盤中紅翻黑，至今天終場仍僅以88.4元作收，呈現貼息。

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摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時表示，長榮在中國解封出貨潮挹注下，6月繳出漂亮成績單，但市場憂心航運業第3季可能會「旺季不旺」，主因是通膨影響消費者動能，製造業生產力道放緩，國際運價走跌等，都影響法人對航運前景的評估，因此長榮7月、8月能否延續亮麗營收動能，將是觀察重點。

他也提到，長榮6月營收創新高是良好的股價加持題材，不過受到通膨消息、台股近期走勢偏空影響，加上長榮配息約18元，填息更需要時間，預估短線在國際股市及台股氛圍還沒正式轉強前，長榮股價應會持續在底部區間盤整，靜待反彈時機。（編輯：楊蘭軒）1110707