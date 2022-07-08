鴻海半導體設廠案 印度官員：審視中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

印度電子暨資訊科技部國務部長強德拉謝克7日在一場媒體茶敘活動上說，印度政府正在審視鴻海集團與合作夥伴提交的合資設廠案。中央社記者林行健德里攝 111年7月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里8日專電）印度電子暨資訊科技部國務部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）表示，印度政府正在審視鴻海集團與合作夥伴Vedanta提交的合資設廠計畫書，希望投資案可以很快實現。

強德拉謝克7日下午在印度國家媒體中心與外國媒體記者茶敘，在回應中央社記者詢問鴻海投資半導體及電動車產業的進展時表示，印度政府已收到鴻海和Vedanta的合資設廠計畫書，正審視及研究中。

他說明，鴻海與Vedanta希望申請印度政府在100億美元電子製造及生產獎勵計畫（PLI）下的獎勵及其他補助。

Vedanta是印度一家跨國集團，以採礦及經營天然資源起家，現也跨足電信工程、光纖、玻璃基板等領域。今年2月，鴻海集團宣布與Vedanta成立合資公司，準備在印度生產半導體。

強德拉謝克說：「我們希望投資計畫很快可以實現。鴻海在印度數個電子製造及組裝省分已有大額投資，他們（鴻海）的持續成長很重要，我們會盡一切所能協助他們成長。」

他補充，鴻海科技集團董事長劉揚偉6月間率考察團訪問印度時，與印度總理莫迪（Narendra Modi）以及電子暨資訊科技部部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）均有「很不錯」的會面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

印度媒體稍早前曾報導，鴻海集團與Vedanta正在為半導體廠區選址。職位相當於台灣政務次長的強德拉謝克在荼敘活動上未直接回應鴻海新廠可能設置地點、開始運作時間以及生產何種半導體等提問。

被問及還有哪些台灣科技大廠有意前來投資？強德拉謝克回應，已有多家台灣科技公司在印度落腳，包括和碩聯合科技、緯創資通等，這些廠商的供應鏈和生態系統也正相繼前來，印度「正鋪開紅地毯歡迎」台灣廠商。（編輯：馮昭）1110708