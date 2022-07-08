正基6月營收年增逾31% 帶動上半年業績創新高
2022/7/8 16:27
（中央社記者潘智義台北8日電）智慧物聯網無線通訊模組設計廠商正基科技今天公布6月合併營收為新台幣3.71億元，較5月成長0.89%，較去年同期成長31.59%。
正基科技統計，今年第2季、上半年合併營收分別為10.6億元、21.16億元，年增率分別為29.35%、51%，即便在通貨膨脹與升息壓力、消費性電子產業需求減緩疑慮等挑戰下，6月、第2季、上半年營收仍繳出三創歷年同期新高的成績單。
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正基透過新聞稿指出，今年上半年力推自有品牌人工智慧物聯網（AIoT）無線網通模組產品，包括車用電子、醫療、工控的營收成長較去年同期增加38個百分點；主要客戶隨中國逐步解封，料況供應趨穩、物流恢復順暢，帶動整體拉貨力道提升。
展望2022年下半年，正基表示，除既有客戶訂單需求增溫，受惠於智慧物聯網(AIoT)、元宇宙、低軌道衛星等趨勢明確，帶動更多終端設備積極將5G人工智慧等技術與Wi -Fi 6E、Wi-Fi 7等科技結合，正基上半年Wi-Fi 6技術的比重較去年同期增加16個百分點至40.34%。（編輯：楊凱翔）1110708
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