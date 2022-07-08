太空中心、中油研製太空級複材 助衛星產業自主化

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（中央社記者曾智怡台北8日電）科技部國研院太空中心結合中油碳纖複材研發優勢，共同規劃研製太空級複合材料產品，今天雙方宣布初步合作成果，並與金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄，展現未來共同推動太空衛星產業及提升技術力的決心。

中油、國家實驗研究院國家太空中心今天舉行有機材料領域衛星複材交付典禮，經濟部長王美花與科技部長吳政忠見證。

交付儀式後，中油綠能科技研究所長呂國旭、國研院太空中心主任吳宗信和金屬工業研究發展中心董事長林仁益，共同簽署「太空級複材元件合作備忘錄」，深化三方合作決心。

中油表示，國研院太空中心運用過去在遙測衛星研製與委託國外發射衛星的經驗及鏈結，結合中油研製中的碳纖複材優勢，整合國內複材團隊，共同規劃太空級複合材料產品研製。

中油表示，衛星的推進採用過氧化氫燃料（H2O2），目前倚靠國外廠商的不銹鋼鍍膜技術，提升元件及管路系統和過氧化氫燃料的相容性；中油攜手國研院太空中心，在金屬工業研究發展中心的協助下，展開高化學相容性的高壓燃料槽、閥件管路鍍膜技術、設備研發以及相關測試，首度展示鍍膜技術成果。

中油董事長李順欽指出，國研院太空中心過去在衛星計畫中所使用的碳纖複合材料結構件，製造材料均為國外所生產，再輸入交由國內的複材廠商製造，或是直接由國外製造完成結構件；衛星推進的高壓燃料槽、閥件的管路鍍膜技術也須仰賴國外，對國內衛星研發有相當影響。

因此，中油整合國內開發的複合材料與設備進行設計、分析與原型製作，過程皆依照國研院太空中心提供的規格與指導，再交由國研院太空中心進行元件的測試驗證。

國研院太空中心主任吳宗信表示，過去這些材料受制於國外，設計容易受到限制；如今中油投入研發，也完成設計製作，如果能順利通過驗測，台灣在衛星設計的自由度會更高。

中油指出，將以研製高階材料帶動轉型，為台灣的科技產業升級注入新動能。（編輯：蘇志宗）1110708