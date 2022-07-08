陽明上半年營收創高 通膨籠罩第3季市況待觀察

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）陽明海運今天公告，今年上半年營收新台幣2161.51億元，年增59.46%，創新高。展望後市，陽明表示，第3季屬傳統出貨旺季，但美國受通膨影響消費，以及高庫存引發市場擔憂的不利因素仍在，第3季海運市況發展尚待觀察。

陽明今年6月單月營收為新台幣387.11億元，年增40.58%，也創單月新高。

陽明今天透過新聞稿說明，今年5月整體運量受中國疫情封控及五一長假影響，合併營收減少；6月艙位供給與貨量回升，帶動合併營收較5月增加14.28%。另外，今年6月平均運費也較去年同期大幅上漲，推升今年6月營收較去年同期增加40.58%。

展望後市，在航運市場供需成長預測方面，陽明表示，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年預估供給成長為4.3%，2022年預估需求成長為4.9%。另外，2023年預估供給成長為8.0%，2023年預估需求成長為4.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望後市，陽明表示，供應鏈問題仍持續影響運輸物流與碼頭作業，近期全球各地相繼發生因通膨壓力升高所引發的罷工事件，再度為尚未恢復正常的全球供應鏈帶來衝擊。

陽明提到，隨著大陸上海地區全面解封，物流與出貨恢復，市場需求狀況逐步回穩，且第3季屬傳統海運出貨旺季。惟近期美國大型零售商受通膨影響消費需求及高庫存引發市場擔憂的不利因素仍存在，因此今年第3季海運市況發展尚待觀察。（編輯：楊蘭軒）1110708