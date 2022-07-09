台股籌碼面趨於穩定 法人：第3季底部浮現機率高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）台股波段大跌進入技術性熊市，基本面庫存調整加速下修，法人表示，利空短期可能持續發酵，但隨著融資維持率來到低點，籌碼面趨於穩定，盤勢醞釀跌深反彈契機，預期第3季法說之後利空出盡，底部浮現機率高。

展望台股第3季，法人認為指數已提前反應經濟面衰退、企業下修財測的負面因素，但危機也帶出轉機，隨著近期融資餘額大減百億、外資賣壓減輕，盤勢醞釀跌深反彈契機。不過，除非通膨受到控制與央行鷹派態度下降，否則市場的波動仍將劇烈，可先留意7月13日美國消費者物價指數CPI數據。

元大投信表示，台股大盤於6日一度抵13985點波段收盤低點，自今年1月5日最高的18619點修正以來，波段跌幅逾24%，已達到「技術性熊市」的定義。不過，近日融資餘額連日大減，使得同期間融資減肥幅度約32%，遠大於大盤跌幅，籌碼明顯有效沉澱，加上技術指標已在低檔、外資短線對權值股的賣壓減輕等利多因素，有助台股回穩。

安聯投信台股團隊表示，國際股市近日回穩主要是受惠於美國聯準會挺升息淡化衰退，並由已開發股市率先反彈。但由於通膨及疫情後消費移轉仍然是台灣科技產業最主要的風險，短線上仍以反彈視之，後市仍需逐步觀察、邊走邊看，維持審慎。

利空短期可能持續發酵，科技類股低點有機會浮現。安聯投信台股團隊指出，首先是庫存調整正在加速下修，原先預期5月至6月將開始庫存修正，目前已是現在進行式，並出現加速下修的現象，預期7至8月法說召開時，IC設計及二線晶圓代工獲利可能有所修正，對股價影響短空長多。

團隊並認為，以往庫存調整多為兩個季度，但這次調整快速且幅度較大，第4季再修幅度應較為有限，預期第3季法說之後利空出盡，底部浮現機率高。經歷過去一段期間大幅賣壓後，不少台灣科技股評價已接近2020年3月全球疫情大爆發時的恐慌水準，評價合理，且當前籌碼逐漸穩定，有利基本面落底、投資價值浮現。

永豐投信則認為，企業開始下修財測，但展望2022年底前，景氣沒有太大衰退跡象，股市修正幅度超過2成，對景氣衰退預期的部份已反應，除非下半年景氣真的衰退，否則再大跌機率不大，大家也已接受升息的腳步，台股補跌已近尾聲，目前已是逢低布局好買點。（編輯：郭無患）1110709