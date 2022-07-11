台達電營收寫3高 估第3季會更好

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）台達電子公布6月合併營收衝上新台幣321.55億元，年增23%，月增5%，創下歷史單月新高，同時帶動第2季單季及上半年營收均創歷史紀錄；台達電表示，目前看到的訂單很穩定，第3季旺季會更好。

台達電子111年第2季單季營收899.95億元，季增約9%；1至6月累積合併營收1725.35億元，年成長14%。

台達電發言人周志宏表示，目前看到的訂單沒有不好，很穩定；之前大陸封控，生產供給端受到部分影響，不過並沒有想像中嚴重，整體來看訂單並不缺，主要是產業鏈有時會受到外在環境影響，單月有些波動較難掌控，但拉長時間來看，全年度目標還是不變，並不受影響。

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周志宏指出，第2季汽車相關零組件出貨依舊暢旺，即使市場相對擔憂的筆電等產品，看來訂單也沒有太大變化，包括電源及風扇等事業部門表現都還不錯。現階段看來，如果排除疫情等因素干擾，下半年營收趨勢依舊維持過往軌跡，逐步成長到第4季初，之後趨緩，下半年將優於上半年。

台達電6月三大業務範疇營收比重中，電源及零組件占比為58%、基礎設施為27%、自動化占比則為15%。（編輯：楊蘭軒）1110711