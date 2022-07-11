聯強前6月營收首破2000億元 看下半年旺季可期

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（中央社記者吳家豪台北11日電）亞太最大3C通路商聯強國際今天公布6月合併營收新台幣419億元，月增30%、年增25%，創同期新高與單月歷史次高；上半年累計營收達2045億元，年增12%，是上半年營收首次突破2000億元。

進入下半年，聯強預期仍然會有傳統旺季效應，營收表現可望持續向上。

聯強發布新聞稿說明，今年以來整體大環境雜音不斷，尤其第2季受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起、中國封控的影響，市場悲觀情緒更加瀰漫。聯強除4月因中國突然嚴格封控、對營收產生短暫影響，到5月隨即回穩，進入6月各地區同步達到雙位數百分比的年增率，紛紛寫下新高。

聯強今年第2季營收續破千億大關、來到1036億元，年增7%，連續3季改寫新高。商用加值業務第2季年增19%，連續6季創新高，其中資料中心相關產品成長近5成，網路資安、雲端服務與人工智慧物聯網（AIoT）等產品也都成長超過2成。

元件業務受惠於工廠解封加速趕工生產，以及新客戶開發有成，第2季營收創單季新高，年增10%。（編輯：楊蘭軒）1110711