更多編輯台推薦新聞：
日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄
運動

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄
運動

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
首頁 / 證券

聯強前6月營收首破2000億元 看下半年旺季可期

2022/7/11 18:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）亞太最大3C通路商聯強國際今天公布6月合併營收新台幣419億元，月增30%、年增25%，創同期新高與單月歷史次高；上半年累計營收達2045億元，年增12%，是上半年營收首次突破2000億元。

進入下半年，聯強預期仍然會有傳統旺季效應，營收表現可望持續向上。

聯強發布新聞稿說明，今年以來整體大環境雜音不斷，尤其第2季受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起、中國封控的影響，市場悲觀情緒更加瀰漫。聯強除4月因中國突然嚴格封控、對營收產生短暫影響，到5月隨即回穩，進入6月各地區同步達到雙位數百分比的年增率，紛紛寫下新高。

聯強今年第2季營收續破千億大關、來到1036億元，年增7%，連續3季改寫新高。商用加值業務第2季年增19%，連續6季創新高，其中資料中心相關產品成長近5成，網路資安、雲端服務與人工智慧物聯網（AIoT）等產品也都成長超過2成。

元件業務受惠於工廠解封加速趕工生產，以及新客戶開發有成，第2季營收創單季新高，年增10%。（編輯：楊蘭軒）1110711

延伸閱讀
聯強4月營收月減27% 仍寫同期次高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族