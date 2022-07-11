金控6月獲利衰退近6成 12家上半年EPS不到1元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪、蘇思云、張璦台北11日電）受股債續跌、防疫險爆量理賠加上認列未分配盈餘稅款影響，15家上市櫃金控6月稅後獲利僅新台幣258.26億元，年減近6成；累計上半年稅後淨利2294.58億元，年減幅擴大至32%。

15家上市櫃金控中，僅6家金控上半年賺逾百億元，且僅富邦金、國泰金及中信金的每股稅後盈餘（EPS）超過1元水準。金控子公司方面，富邦產險、國泰世紀產險、兆豐產險均持續受提列防疫險賠款及賠款準備，衝擊獲利表現，6月續呈單月虧損。

富邦金6月稅後淨利41.52億元，累計上半年稅後淨利693.76億元，EPS為5.62元，續居金控獲利3冠王寶座，不過旗下富邦產險受防疫險拖累，6月稅後虧損55.82億元，累計上半年稅後虧損33.62億元。

國泰金6月稅後盈餘28億元，主要反映防疫險理賠及認列未分配盈餘稅，累計上半年稅後盈餘490.7億元，年減46.35%，但仍為史上次高，EPS為3.43元。國泰世紀產因保單理賠出現單月虧損18.8億元，不過各子公司營運動能仍屬穩健。

中信金6月稅後盈餘31.29億元，累計上半年合併稅後盈餘252.98億元，年減24.3%，EPS為1.24元。子公司中信銀受惠放款成長與利差擴大，上半年獲利年成長8.8%，台壽則因資本市場震盪加上中信產防疫險理賠拖累，上半年獲利較去年同期衰退4成。

新光金6月稅後盈餘3.21億元，相比5月虧損20.12億元，順利轉虧為盈，累計上半年稅後盈餘28.87億元，EPS為0.16元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公股金控方面，兆豐金同樣轉虧為盈，6月稅後純益13.4億元，上半年累計稅後賺79.56億元，EPS為0.59元。防疫險理賠潮持續延燒，兆豐金旗下子公司兆豐產險6月因估算確診人數拉高，再增提損失，單月虧2.85億元。

至於其他3家公股金控表現，第一金6月稅後賺20.36億元，合庫金稅後獲利19.44億元，華南金稅後賺14.13億元，僅合庫金呈現年增格局；累計上半年，第一金是唯一賺逾百億的公股金控、達102.36億元。（編輯：楊蘭軒）1110711