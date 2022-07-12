富邦金：每股配息3.5元 7/27除息交易

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（中央社記者謝方娪台北12日電）富邦金今年擬配發普通股每股現金股利新台幣3.5元及股票股利0.5元，富邦金今天公告訂7月27日為現金股利除息交易日，8月2日為現金股利除息基準日，8月25日為現金股利發放日；配股基準日則待定。

富邦金6月17日股東會已通過今年擬配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發4元。

富邦金指出，2021年度現金股利包括普通股每股現金股利3.5元、甲種特別股現金股利每股2.46元、乙種特別股現金股利每股2.16元、丙種特別股現金股利每股約0.33元，將一併於8月25日發放。

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至於股票股利，富邦金說明，因6月17日股東會同步通過修正公司章程案及第8屆獨立董事補選案，相關議案須分別經銀行局核准及核備後，向經濟部商業司申請變更登記，再向證期局申請資本公積轉增資發行新股，並待核准後訂定配股基準日等相關時程及配發事宜。

富邦金2021年稅後淨利創歷史新高、達1445.59億元，為金控業獲利冠軍，並連13年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金擬配發現金股利額度從去年每股3元提高至每股3.5元，創歷史新高。（編輯：楊蘭軒）1110712