聯強旗下通達攜手瑞典品牌 搶攻高階家電宅服市場

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（中央社記者吳家豪台北13日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）改變生活型態，消費者選購居家用品更重視服務專業度。3C通路商聯強子公司通達智能運籌提供到宅安裝服務，今天宣布攜手瑞典家電品牌伊萊克斯，搶攻高階家電宅服市場。

通達智能運籌總經理林憲群透過新聞稿表示，通達將「到宅服務」視為通路服務中最重要的最後一哩路，打造線下標準化到宅服務流程，並於線上資訊串聯服務進程，同步提供庫存與服務分析資訊給業主。此次合作將由通達宅服提供伊萊克斯洗碗機和紅酒櫃等家電到宅服務。

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通達智能運籌前身為聯強的運籌事業部，2016年自聯強集團分割獨立，提供專業配送、智慧倉儲、快速維修、技術服務與到府服務等5大服務，近年在台灣大力拓展到宅安裝維修服務，累計服務超過66萬戶家庭。

聯強今年第2季營收續破千億大關、來到新台幣1036億元，年增7%，連續3季改寫新高。聯強預期下半年仍會有傳統旺季效應，營收表現可望持續向上。（編輯：翟思嘉）1110713