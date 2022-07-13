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三大法人買超逾111億元 外資布局航空面板股

2022/7/13 18:10
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（中央社記者江明晏台北13日電）國安基金決議進場護盤，台股今天大漲374.06點，收在14324.68點，三大法人買超逾新台幣111億元，其中，外資買超逾57億元，布局航空雙雄、面板、金融等個股。

國安基金決議進場護盤，激勵信心回籠，電子、金融等權值股齊拉抬，盤中指數大漲逾452點，但終場觀望賣盤出籠，漲勢收斂，上漲374.06點，收在14324.68點，站回萬四關卡與5日均線。

三大法人外資及陸資、投信，自營商同步買超，合計買超111.66億元。其中，自營商買超43.64億元，投信買超11億元，外資及陸資買超57.02億元。

外資買超排行中，第一名為長榮航，買超逾4萬張，其次依序為群創、友達、華航、中華電、元大金、新光金、開發金、台積電、富邦金，顯示航空雙雄、面板、部分金融股、電信股等受到外資青睞。

根據外資賣超前10名個股，第一名為玉山金，賣超逾1.4萬張，其次依序為中鋼、中信金、台塑、期街口布蘭特正2、英業達、兆豐金、國泰智能電動車、京元電、緯創。顯示金融股與原物料等個股為外資調節重點。

觀察投信動態，根據投信買超前10名個股排行，依序為漢翔、英業達、台灣高鐵、台達電、遠傳、鴻海、遠東新、日月光投控、中信金、奇鋐；自營商買超前十則依序為國泰數位支付服務、期元大S&P原油反1、長榮航、富邦NASDAQ反1、友達、華航、富邦特選高股息30、富邦金、台積電、國泰台灣加權反1。（編輯：潘羿菁）1110713

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