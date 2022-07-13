股匯雙紅 新台幣升4分收29.855元
2022/7/13 18:36
（中央社記者蘇思云台北13日電）國安基金進場護盤激勵台股今天大漲，新台幣則是由貶轉升，新台幣兌美元今天收盤收29.855元，升4分，終結連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額10.335億美元。
國安基金12日傍晚召開臨時會授權進場，台股今天開盤醍醐灌頂，盤中一度大漲逾452點，不過最後漲勢收斂，上漲374.06點，收在14324.68點，站回萬四關卡與5日均線。三大法人外資及陸資、投信，自營商同步買超，合計買超111.66億元。
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外匯交易員表示，外資在台股轉為買超，但在匯市有買、有賣，出口商也有適時進場拋匯，市場今天偏向觀望，整體交投略顯清淡；新台幣兌美元今天開盤價為29.880元，最高29.845元、最低29.920元，最後收29.855元，終結連2貶。
外匯交易員表示，美國即將公布6月消費者物價指數（CPI），預料將牽動美國聯準會（Fed）後續升息節奏，新台幣短期應該還是偏弱整理格局。（編輯：黃國倫）1110713
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