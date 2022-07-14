南茂砸125億元擴大智能生產 卡位供應鏈重整

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）「投資台灣三大方案」今天一口氣進補4家企業近新台幣140億元投資，其中半導體封測大廠南茂科技將斥資新台幣125億元，擴大智能化、自動化生產及太陽能綠電系統，以卡位全球供應鏈重整商機，並落實減排。

投資台灣事務所今天公布「投資台灣三大方案」新增4家企業、近140億元投資，分別是台商回台方案的南茂科技、宜鼎國際，以及中小企業方案的天貴實業與隆升精密。

其中，南茂在108年9月申請通過第1件台商回台方案後，這次申請第2案擴大投資台灣達125億元，要因應全球供應鏈重整之競合態勢，以及各國政府推動減碳排的決心。

投資台灣事務所說明，南茂本次投資案，計劃在南科一、二廠，竹北一、二廠、湖口廠與新竹廠，擴建部分廠房的無塵室、投入智能化、自動化生產及各廠太陽能綠電系統。

藉此，南茂盼能填補韓國退出利基型DRAM市場，以及取得5G車用市場先機，將記憶體、驅動IC及混和訊號三大產品線提高核心技術，持續以領先的優勢服務顧客，並創造國內224個就業機會。

全球工業級嵌入式快閃記憶體、及動態隨機記憶體解決方案領導廠商宜鼎國際，預計投入近8億元在宜蘭科學園區興建新廠，並將增加智慧化生產線，同時擴大招募本國員工82名。

宜鼎國際此次投資的整廠，規劃使用綠電、雨水回收及符合綠建築標準，並用友善環境製程，持續積極開發AIoT、邊緣運算、5G等新興市場，維持全球領先者研發與技術能力。

專業的鞋帶束頭商天貴實業，將擴大招募23名台灣員工，計劃斥資逾4億元在彰化縣安溪區興建廠房，並增設智慧化塑片產品產線，設置高效能機器設備，相較於傳統機台，可減少40%以上耗能，另外在製程端設置化學性回收，將廢棄物還原成所需元素，實踐循環經濟。

工具機結構體5大鑄件製造商隆升精密，計劃投入2億元強化廠內單件流生產模式，達到交期短及成本控制之效能，將於太平工業區既有9間廠房導入智慧化機台設備，將單機工作站改為多機生產，並運用聯網系統優化製程。

藉此，隆升精密預期未來產品製造可降低用電量及排碳量，並運用智慧節能管理系統，達成碳排放驗證機制與綠色生產履歷。

投資台灣事務所統計，目前「投資台灣三大方案」已吸引1224家企業、逾1兆7540億元投資，估創造13萬6393個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有264家台商投資約1兆652億元，創造8萬2075個就業機會。

至於「中小企業加速投資行動方案」，已吸引815家中小企業投資約3727億元，創造3萬1064個台灣就業機會。（編輯：郭無患）1110714