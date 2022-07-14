國安基金進場時機受議論 財部：綜合評估達共識

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（中央社記者張璦台北14日電）國安基金12日授權進場護台股，因首次在加權指數萬點之上護盤，時機備受議論；財政部今天重申，國安基金綜合評估國內外政經情勢，因仍有美國CPI不樂觀、IMF下調全球經濟成長率等利空因素，經臨時會達成共識，做出護盤決議。

國安基金才在11日例會宣布暫不護盤，未料12日臨時會授權進場，市場大感意外，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華強調並非政策髮夾彎，主要考量美國白宮對於物價指數恐不樂觀等理由，為避免恐慌情緒升溫，才召開臨時會決議進場。

國安基金拍板授權進場後，市場信心回籠，連續2個交易日收紅；台股13日上漲374.06點，收在14324.68點，站回萬四關卡與5日均線。

美國在台北時間13日晚間公布6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%、創40多年來最大增幅；台股今天雖開低一度摜破14200點，而後權值股台積電、聯發科翻紅，指數終場上漲113.84點，收在14438.52點。

然而，國安基金首度在加權指數萬點以上進場，且從原先暫不護盤，到決議進場，決策1天之間轉變，備受熱議。

財政部國庫署今天召開例行記者會，媒體關切國安基金相關議題，國庫署副署長顏春蘭指出，國安基金進場與否，是綜合評估國內外政經等情勢，包含COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭、大宗物資對供應鏈影響、通膨率、經濟成長率預測等和美元匯率等。

顏春蘭表示，國安基金檢視的資料有正面也有負面，國內部分，基本面依然良好，但是國際上存在諸多較不利的因素，比如美國CPI不樂觀、國際貨幣基金（IMF）下調全球經濟成長率，國安基金臨時會共識決議，認為是進場時機，才做出護盤決策。（編輯：楊蘭軒）1110714