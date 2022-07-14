聯強攜手4品牌 搶下平板教育標案近5成訂單

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（中央社記者吳家豪台北14日電）3C通路商聯強近年來推動營運服務平台（MSP），今天宣布攜手4大品牌與經銷商，取得教育標案「生生有平板」近27萬台訂單，相當於總量58萬台的近5成，已於6月下旬完成交貨。

聯強發布新聞稿說明，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，為加速數位教學與縮減數位落差，教育部針對全國中小學，全面推動「數位學習精進計劃」，預計4年內將投入新台幣200億元，達到「班班有網路、生生有平板」的目標。

聯強多年來整合品牌原廠與經銷商，推動「聯強數位教育聯盟」，今年在MSP平台運作下，攜手蘋果、微軟、宏碁、惠普4大品牌及全台經銷商，在年度最大教育標案「生生有平板」專案創下佳績。

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聯強表示，「生生有平板」除了金額與數量都創紀錄外，由於配送地點遍布全台22個縣市，包含一定比例的偏鄉學校，從開標到交付貨品的過程，對原廠、經銷商、通路配送而言，都面臨前所未有的挑戰。

聯強整合旗下通達智能運籌的配送，出貨前逐一電聯學校並配送至指定位置，並結合各地經銷商，為各學校打造專屬的開機畫面等客製軟體建置服務，已於6月下旬交付給所有學校。（編輯：楊蘭軒）1110714